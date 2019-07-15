Спрос на хинкали и хачапури снизился среди россиян
Спрос россиян на традиционные блюда грузинской кухни снизился в июле 2019 года, по сравнению с прошлым годом. Соответствующие данные представил производитель онлайн-касс и программных решений «Платформа ОФД».
Исследование было проведено с 1 по 10 июля 2019 года. Аналитики обработали данные 35 миллионов кассовых чеков с более чем 800 тысяч кассовых устройств.
Отмечается, что больше всего снизился спрос на хинкали. За указанный период продажи этого блюда упали на 19 процентов, по сравнению с прошлым годом. Кроме того, уменьшилось число покупок хачапури на 13 процентов. Что касается вин грузинских марок, то их россияне купили на 4 процента меньше, сообщает РБК.
Напомним, ранее Госдума рекомендовала правительству ввести запрет на поставки вина и воды из Грузии. Президент России Владимир Путин не поддержал эту идею.
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