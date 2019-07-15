Российские физики сообщили о возможном открытии новой частицы
Коллаборация Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) объявила о возможном открытии новой частицы, сделанном на Большом адронном коллайдере. В данную организацию входят российские ученые из Института ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) и Новосибирский государственный университет (НГУ).
— При обработке данных участники эксперимента обнаружили два новых возбужденных состояния бариона Λb в анализе конечного состояния Λb и положительно заряженного и отрицательно заряженного пи-мезонов, — рассказал старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН, заведующий кафедрой физико-технической информатики ФФ НГУ, сотрудник коллаборации LHCb, кандидат физико-математических наук Павел Кроковный.
Отмечается, что для однозначной интерпретации необходимо провести измерение квантовых чисел наблюдаемых частиц. Экспериментальное наблюдение, полученное при анализе данных, позволит уточнить кварковую модель.
Кроме того, по словам научного сотрудника Национального центра научных исследований Франции, руководителя группы идентификации частиц LHCb, кандидата физико-математических наук Антона Полуэктова, полученная информация указывает на то, что более тяжелая частица из наблюдаемой пары имеет меньший спин, чем более легкая, что довольно необычно. Он добавил, что каждое новое экспериментальное наблюдение нового состояния является большим событием, сообщает сайт Института ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН.
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