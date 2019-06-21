Московские ученые придумали, как использовать античный свинец в ядерной физике

Ученые Национального исследовательского технологического университета МИСиС обнаружили, что античный свинец с затонувшего корабля древних римлян идеально подходит для экспериментов в области ядерной физики. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила подробности.

Как обнаружили исследователи, в слитках свинца, которые пролежали полторы тысячи лет под толщей воды, содержится так мало радиоактивных урана и тория, что его можно использовать в самой требовательной области физики — ядерной — для изучения элементарных частиц. В современных реалиях чем более высокоточными становятся приборы, тем более «чистые» химические вещества требуются для их изготовления. Например, для ускорителей заряженных частиц, одним из которых является небезызвестный Большой адронный коллайдер, требуется дополнительная защита от радиации из особых щитов, сделанных из сверхчистого свинца. Получить такой свинец можно только в ходе множества стадий очистки.

Сотрудники лаборатории разделения и концентрирования в химической диагностике функциональных материалов и объектов окружающей среды НИТУ «МИСиС» нашли новый способ отделения примесей от свинца. И вдохновили их на это слитки, обнаруженные в конце прошлого столетия на корабле древних римлян, который затонул 1500 лет назад. За это время существенная часть урана и тория распалась естественным образом, а вода защитила свинец от новых радиоактивных примесей.

Идея молодых ученых состоит в том, чтобы при помощи так называемой планетарной центрифуги и системы из двух несмешивающихся жидкостей — воды и хлороформа — растворить пробу свинца в особо чистой азотной кислоте, а затем выделить и сконцентрировать примеси. Проведя подобные манипуляции на античном свинце, эксперты обнаружили, что в нем содержание примесей уже ниже требуемого порога.

— Среди преимуществ предложенной нами технологии — ее «гибкость», — рассказал руководитель исследования, доктор химических наук Петр Федотов. — В зависимости от того, примеси каких элементов нужно отделить, можно использовать самые разные реагенты и несмешивающиеся жидкие фазы. Таким образом можно отделять, концентрировать и анализировать мельчайшие ультраследовые примеси для определения «особой чистоты» веществ.

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