Ликвидировано захламление в Косино-Ухтомском районе столицы
• 19:18 • 15 июля 2019
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Общая площадь захламления составила около 100 квадратных метров
Фото: сайт Госинспекции по недвижимости
Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы завершила работы по ликвидации очагов захламления, обнаруженных в Косино-Ухтомском районе столицы. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе ведомства.
— Обнаружены очаги захламления территории строительными отходами, бетонным боем и грунтом, — указано в сообщении.
Уточняется, что общая площадь захламления, зафиксированного на улице Михельсона, составила около 100 квадратных метров. На данный момент факт захламления пресечен, земельный участок освобожден от мусора и приведен в порядок, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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