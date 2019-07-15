Представители стран Евросоюза одобрили санкции против Турции
Министры иностранных дел государств, входящих в Европейский Союз, одобрили введение ограничительных мер в отношении Турции.
Как объяснил глава министерства Германии по европейским вопросам Михаэль Рот, санкции против Анкары вводятся за «провокационные действия» по бурению газовых месторождений у побережья Кипра.
Отныне ЕС сократит объем финансовой помощи Турции и заморозит обсуждение нового договора по воздушным перевозкам.
Отметим, турецкие власти оправдывают бурение кипрского шельфа лицензией Турецкой Республики Северного Кипра, однако ЕС не признает легитимность данного документа, передает Frankfurter Allgemeine.
Между тем Турции грозят санкции еще от одного союзника — НАТО. В Североатлантическом альянсе, прежде всего США, недовольны соглашением России и Турции на поставку ракетных комплексов С-400. Эксперт Алексей Подберезкин считает, что давление США продолжится и Турции придется выбирать, как действовать в этой ситуации.
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