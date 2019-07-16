Лекарство от аутоиммунных болезней разработали в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова подтвердила, что отечественные специалисты разработали препарат, способный привести к прорыву в лечении аутоиммунных заболеваний.
Как уточнила глава Минздрава, лекарство не имеет аналогов в мире — оно поможет пациентам с анкилозирующим спондилитом («болезнь Бехтерева») и псориатическим артритом.
Особенность препарата заключается в том, что он адресно воздействует именно на пораженные клетки, не затрагивая общий иммунный фон. Еще одно преимущество новой разработки — принимать лекарство достаточно один раз в несколько лет, сообщает РИА Новости.
Между тем эксперты выяснили, что россияне начали экономить на лекарствах: с января по май было продано 2,1 миллиарда упаковок лекарств на общую сумму 415 миллионов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи упали на 3,7 процента.
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