Юрист объяснил отказ властей от «жилищного ОСАГО»
4 августа 2019 года в семи российских регионах, включая Московскую область (в Москве программа уже действует), вступит в силу закон о страховании жилых помещений от последствий чрезвычайных ситуаций на добровольной основе.
Изначально в законопроекте было прописано положение, в соответствии с которым отказ от страхования жилья при наступлении чрезвычайной ситуации вел к тому, что новую квартиру предоставляли бы исключительно по договору социального найма, не в собственность. Однако при проработке законопроекта от этого пункта решили отказаться.
Адвокат Виктория Данильченко отмечает, что добровольное страхование жилья не лишает человека права на компенсации, положенные при наступлении чрезвычайной ситуации — так гласит закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера».
Вместе с тем эксперты признают, что подобная ситуация пагубно сказывается на развитии страхового рынка: при чрезвычайных ситуациях люди получают больше средств от государства, чем получили бы от страховой компании — соответственно, материальной заинтересованности в страховании жилья нет, пишут «Известия».
Ранее сообщалось, что семья жителей Центрального административного округа Москвы получила 313 тысяч рублей по городской программе страхования жилья: квартиру москвичей затопило из-за аварии отопительной системы.
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