Силовики ДНР по ошибке взорвали своих сослуживцев
Бойцы Вооруженных сил Украины непреднамеренно уничтожили позиции своих сослуживцев в Донбассе. Роковая ошибка была допущена при попытке использовать установку разминирования. Об этом сообщил представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.
По словам силовика, солдаты запустили снаряд из установки разминирования «УР-77» без применения тормозного каната, который необходим для правильной работы боеприпаса.
— В процессе полета отказал двигатель, и заряд разминирования мощностью до полутонны упал на позиции украинских военнослужащих, — пояснил Безсонов.
В результате несчастного случая погибли три военных. Еще 11 получили ранения и ожоги различной степени тяжести.
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