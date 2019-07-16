Великобритания не позволила отправить Джулиана Ассанжа на смертную казнь
Власти Британии решили не высылать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в страну, где ему может грозить высшая мера наказания. Об этом сообщил замглавы британского МИД, министр по делам Европы и Америки Алан Данкан.
По его словам, в стране, напротив, охраняют здоровье журналиста. Данные заявления прозвучали в столице Эквадора Кито, пишет Efe.
Преследование Ассанжа усилилось в июле 2016 года, когда его компания обнародовала внутреннюю переписку Национального комитета Демократической партии (НКДП) США, что, в свою очередь, нанесло урон кандидату в президенты от демократов.
Напомним, что 11 апреля журналист Джулиан Ассанж был арестован полицией Лондона. Американские власти также преследуют его за публикацию секретных документов Госдепа.
Лондонский суд 1 мая приговорил журналиста к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. США предъявили ему обвинения, за которые Ассанжу грозит 170 лет тюремного заключения.
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