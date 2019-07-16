Госдума приняла закон об отмене НДФЛ для граждан со списанными долгами
• 14:04 • 16 июля 2019
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В проекте также указано, что сокращается минимальный срок владения единственным жильем, после чего продажа недвижимости не облагается налогом на доходы физических лиц
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
На заседании депутатов Госдумы в третьем и окончательном чтении был принят закон, согласно которому граждане, чьи долги были списаны, освобождаются от НДФЛ.
Кроме того, в проекте указано, что сокращается с пяти до трех лет минимальный срок владения единственным жильем, после чего продажа недвижимости не облагается налогом на доходы физических лиц.
Помимо прочего, инициатива делает бессрочными положения о «нулевой» ставке по налогу на прибыль организаций для компаний, которые ведут образовательную, медицинскую деятельность или социальное обслуживание граждан. Об этом пишет агентство «Москва».
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