Таролог и врач рассказали, почему фотографировать младенцев опасно для их здоровья

ГОСТ на оказание фотоуслуг для новорожденных впервые ввели в России. Он вступит в силу с 1 января 2020 года. По утвержденным нормам новорожденными считаются дети в возрасте до 28 дней включительно. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала у экспертов, нужен ли ГОСТ и безопасно ли фотографировать младенцев.

В народе существует поверье, что новорожденных детей вообще нельзя фотографировать. Таролог и психолог Марианна Абравитова рассказала, откуда взялось такое мнение и чем оно обусловлено:

— Не зря еще до возникновения фотографий родители старались не показывать никому новорожденных. Считалось, что на ребенка могут навести порчу или сглаз. Но есть и психологическое объяснение — малыша могут просто напугать. Именно в первые дни и недели после рождения формируется ощущение связи с матерью. Чужие запахи и люди могут эту связь нарушить. Из-за этого у ребенка могут быть проблемы.

Научный взгляд на проблему также имеет место. Медики не рекомендуют родителям устраивать для детей фотосессии, особенно если речь о применении фотовспышки.

— Кроме того, что вспышка негативно влияет на сетчатку глаза, вероятны и более серьезные последствия, такие как сбой сердечного ритма. Это может привести даже к внезапной младенческой смертности, — предупреждает заведующая отделением Родильного дома № 25 врач-педиатр Татьяна Гижицкая.

Профессиональные фотографы, в свою очередь, считают, что ГОСТ на оказание фотоуслуг для новорожденных не имеет смысла. Он не исключит опасность для здоровья ребенка при проведении фотосессий.

— Температура в помещении нагревается выше 22 градусов, иначе ребенку будет прохладно, спать он не будет. По поводу учета чувствительности к свету и шуму — фотограф никогда вспышкой в открытые глаза не бьет. С медицинской книжкой согласна, но ее никто не спрашивает. А про вредные привычки: родители никогда не узнают, что фотограф, например, иногда курит. Такое ощущение, что ГОСТ писали люди, которые даже на 10 процентов не в курсе, как проводится съемка, — отметила фотограф Наталья Егорова.

Детали

Заказывать фотосессию могут только родители малышей или их законные представители. Существуют требования к помещению для фотосъемки: его необходимо проветривать и кварцевать после каждой сессии. Температура воздуха не должна быть ниже 22 градусов тепла. Относительная влажность колеблется в пределах 50–70 процентов.

Фотограф обязан быть старше 18 лет, обладать опытом работы и регулярно проходить курсы повышения квалификации. С собой ему надлежит взять паспорт и медкнижку. Фотограф с судимостью, а также с психическими расстройствами, проблемами со зрением и «социально опасными заболеваниями» до съемки допускаться не может. Специалист также должен быть некурящим и не злоупотребляющим спиртными напитками и наркотическими препаратами.

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