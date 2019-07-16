Вечерний аэроэкспресс из Шереметьева проследует до Савеловского вокзала
• 14:09 • 16 июля 2019
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Все остальные рейсы будут выполняться по привычному маршруту до Белорусского вокзала
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»
Вечерний аэроэкспресс из Шереметьева, отправляющийся в 18:00, будет следовать 16 июля 2019 года до Савеловского вокзала с промежуточной остановкой на платформе Окружная. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «Аэроэкспресс».
Изменения связаны с проведением плановых работ на железной дороге. Все остальные рейсы будут выполняться по привычному маршруту до Белорусского вокзала
Проход через турникеты на Савеловском вокзале будет осуществляться по предъявлению билета на «Аэроэкспресс» в печатном или электронном виде. Горожан просят учитывать данную информацию при планировании поездки из аэропорта Шереметьево, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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