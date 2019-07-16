Соцсети и телевизор вызывают депрессию у подростков
Подростковая депрессия возникает из-за социальных сетей и просмотра телевизора чаще, чем из-за видеоигр. К такому выводу пришли канадские ученые из Монреальского университета.
Исследователи выясняли, каким образом гаджеты влияют на психику подростков. Всего в эксперименте приняли участие 3826 человек. Ученые разделили изучаемые факторы на четыре группы: социальные сети, просмотр телевизора, компьютерные игры и обычное использование компьютера. Также дополнительно оценивались уровень физической активности испытуемых и их уровень самооценки. Данные собирались в течение 4 лет.
Ученые пришли к выводу, что снижение физической активности не влияет на уровень депрессии. При этом дополнительный час использования социальных сетей повышает серьезность депрессии в течение следующих четырех лет на 0,64 балла. Отрицательно влияет на психическое состояние подростка и просмотр телевизора — тяжесть депрессивных симптомов увеличивается на 0,69 балла.
Что касается видеоигр и обычного использования компьютера, то в этих случаях ученые не обнаружили подобной взаимосвязи, сообщает издание JAMA Pediatrics.
Ранее врач-сомнолог рассказал, что избыточная сонливость может являться признаком различных заболеваний, среди которых депрессия и обструктивное апноэ сна.
Читайте также: Психолог рассказал, как обидчивость влияет на здоровье