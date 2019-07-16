Здание библиотеки ИНИОН РАН восстановят по проекту советского архитектора
Библиотеку Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) восстановят по проекту выдающегося советского архитектора Якова Белопольского. Об этом во вторник, 16 июля, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Согласно проекту, здание библиотеки будет восстановлено в прежнем облике с сохранением его пропорций. Фасад планируют отремонтировать с использованием максимально близко подобранного по тону рисунка и фактуре натурального камня.
— К сожалению, здание сильно пострадало при пожаре, визуально мы видим уцелевшие конструкции, но они уже не соответствуют требованиям безопасности. Уцелел фундамент, и он сохраняется, — отметил Сергей Кузнецов.
Кроме того, в пространстве двора появится двухэтажная подземная часть, где будет расположена новая часть фондохранилища. По предварительной оценке, работы по восстановлению библиотеки займут два–три года.
Здание ИНИОН было построено в 1960-х годах. В январе 2015 года в здании случился пожар, в результате которого значительная часть постройки была утрачена, а оставшаяся находится в непригодном для эксплуатации состоянии. Ранее сообщалось, что новое здание на месте сгоревшей библиотеки могут начать строить в июне 2020 года.
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