Автоматы нездорового питания
Такие вот печальные новости сегодняшнего дня.
Сейчас представитель сети Валентина Черных сообщила, что производство питания временно приостановлено: начата проверка с участием независимых экспертов. Что, как, почему.
Но вообще, мы слишком уж отвыкли готовить дома. Особенно молодежь. Да и когда им, занятым, варить домашний борщ или крутить котлеты? В лучшем случае покупаем полуфабрикаты, благо выбор широк. Все равно не так вкусно, как домашняя еда. Но по голодухе после работы зайдет и какой-нибудь сэндвич-ролл с ветчиной и сыром. Или готовые сырники. Или даже салатики, хотя про салатики эксперты предупреждают особенно: это самый настоящий рассадник для бактерий, особенно сейчас, летом.
Но есть-то хочется. А готовить некогда. Или просто лень.
Мы подсели на фастфуд, на быструю еду, приготовленную чужими руками. Хотелось добавить привычное: «заботливыми» руками. Но — заботливыми ли? Да нет, конечно. Поток, он и есть поток. И даже самые строгие санитарные нормы не спасут от человеческого фактора.
Когда захочется удешевить производство или добавить что-нибудь со сроком годности «на грани». Ну или вообще какую-нибудь некондицию замешать в салатик или котлеты: поди потом разбери, чем траванулся потребитель.
А уж бутерброды и салаты, продающиеся из автоматов, — это вообще зона повышенного риска.
Кому-то вот не повезло. Сальмонеллез очень тяжелая болезнь. Сочувствую служащим бизнес-центров — жертвами пали в основном именно они...
Да и что такое тридцать человек для огромного города? И, конечно, трудно представить, чтобы сегодня кто-то брал на работу обед из дома. Несовременно, неудобно, даже как-то неловко перед коллегами — хомячить из контейнера... Все так.
Просто, отказываясь от домашнего питания в пользу готового, бизнес-ланча в кафешке или салатика из автомата, знайте, что жертвой сальмонеллы можете стать именно вы.Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»