Автоматы нездорового питания

Около тридцати человек отравились готовой едой из «автоматов здорового питания» Healthy Food. Предварительный диагноз — сальмонеллез. Семнадцать человек госпитализированы...

Такие вот печальные новости сегодняшнего дня.

Сейчас представитель сети Валентина Черных сообщила, что производство питания временно приостановлено: начата проверка с участием независимых экспертов. Что, как, почему.

Но вообще, мы слишком уж отвыкли готовить дома. Особенно молодежь. Да и когда им, занятым, варить домашний борщ или крутить котлеты? В лучшем случае покупаем полуфабрикаты, благо выбор широк. Все равно не так вкусно, как домашняя еда. Но по голодухе после работы зайдет и какой-нибудь сэндвич-ролл с ветчиной и сыром. Или готовые сырники. Или даже салатики, хотя про салатики эксперты предупреждают особенно: это самый настоящий рассадник для бактерий, особенно сейчас, летом.

Но есть-то хочется. А готовить некогда. Или просто лень.

Мы подсели на фастфуд, на быструю еду, приготовленную чужими руками. Хотелось добавить привычное: «заботливыми» руками. Но — заботливыми ли? Да нет, конечно. Поток, он и есть поток. И даже самые строгие санитарные нормы не спасут от человеческого фактора.

В погоне за здоровьем мы стали многовато хомячить Фото: https://pixabay.com

Когда захочется удешевить производство или добавить что-нибудь со сроком годности «на грани». Ну или вообще какую-нибудь некондицию замешать в салатик или котлеты: поди потом разбери, чем траванулся потребитель.

А уж бутерброды и салаты, продающиеся из автоматов, — это вообще зона повышенного риска.

Кому-то вот не повезло. Сальмонеллез очень тяжелая болезнь. Сочувствую служащим бизнес-центров — жертвами пали в основном именно они...

Да и что такое тридцать человек для огромного города? И, конечно, трудно представить, чтобы сегодня кто-то брал на работу обед из дома. Несовременно, неудобно, даже как-то неловко перед коллегами — хомячить из контейнера... Все так.

Просто, отказываясь от домашнего питания в пользу готового, бизнес-ланча в кафешке или салатика из автомата, знайте, что жертвой сальмонеллы можете стать именно вы.

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