Рестораторов попросили закрыть веранды из-за непогоды
Столичный Департамент торговли и услуг предупредил рестораторов о надвигающейся непогоде.
— В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению МЧС о том, что в Москве 16 июля ожидается дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра порывами до 15 метров в секунду, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации. Также необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.
Напоминаем, что Центр организации дорожного движения (ЦОДД) попросил столичных автомобилистов быть осторожными и внимательными, а также держаться подальше от других машин и деревьев. Отмечается, что в вечерний час пик на дорогах будет плотно и скользко.
К тому же, «желтый» уровень погодной опасности объявлен в столице вплоть до 18 июля.
Читайте также: Синоптики оценили шансы москвичей увидеть предстоящее лунное затмение