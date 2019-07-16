Митинг оппозиции на Трубной площади собрал 15 человек

Несанкционированный митинг, который снова организовали кандидаты, не допущенные к участию в выборах депутатов Мосгордумы, провалился.

Несмотря на пиар в соцсетях и многочисленные призывы прийти, на третий день несанкционированных протестных митингов пришли всего 15 человек.

Ранее так называемые оппозиционные кандидаты выводили на митинги сотрудников своих штабов, но во вторник в назначенное время не пришли даже они.

Кстати, некоторые из кандидатов, не допущенных к выборам, во время проведения митинга были заняты на итоговых избирательных комиссиях, пытаясь доказать свою правоту, и их сотрудники, не получив команды, не пошли на Трубную площадь.

Напомним, в первый день в митинге и незаконном шествии с попыткой штурма Мосгоризбиркома, прошедшего 14 июля, участвовали около тысячи человек. В понедельник на Трубную площадь вышли порядка 500 человек, включая сотрудников штабов кандидатов и многочисленных журналистов, освещавших это событие. Во вторник не пришел никто.

Читайте также: Кандидата в Мосгордуму поймали на подделке подписи