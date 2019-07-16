Как модно и практично одеться в дождь: рассказывает дизайнер
Москвичей предупредили о дождях вечером 16 июля. По данным синоптиков, ливень с перерывами будет длиться более полутора суток. В Москве может выпасть от 20 до 50 процентов месячной нормы осадков. «Вечерняя Москва» узнала у дизайнера Веры Березовской, как можно выглядеть стильно и при этом не промокнуть, если вам в такую погоду все-таки придется выходить из дома.
— Сейчас можно купить красивые дождевики всевозможных оттенков с принтами или без. Важно уделить внимание и обуви. Есть много моделей с прорезиненной частью — это модно и практично, ноги не промокнут. Большинство людей относятся к зонту как к необходимости, но есть красивые компактные зонтики, которые можно положить в карман или в небольшую сумочку, они дополнят образ. Много летних, ярких расцветок поднимут настроение в дождливый день, — рассказала Березовская.
Также можно надеть шарф, который не только защитит от ненастья, но и придаст образу элегантность, уточнила спикер.
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