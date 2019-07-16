Грузинские парламентарии прокомментировали результаты встречи в Совете Федерации

В Совете Федерации 15 июля состоялась встреча российских и грузинских парламентариев, посвященная урегулированию кризиса в отношениях двух стран.

С российской стороны во встрече участвовал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов и первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

Грузинские парламентарии были представлены оппозиционной партией «Альянс патриотов Грузии» в лице председателя фракции «Альянс патриотов и социал-демократов» Георгия Ломия, депутатов Ады Маршания и Гочи Тевдорадзе.

После встречи грузинские депутаты рассказали «Вечерней Москве», что это не первая и даже не третья встреча. Депутаты парламентской фракции «Патриоты Грузии» уже несколько лет регулярно бывают в Москве и встречаются как с депутатами Государственной думы РФ, так и с сенаторами Совета Федерации.

— К сожалению, 20 июня в Грузии развивались события, которые привели не просто к ухудшению взаимоотношений, а, можно сказать, откату их на несколько лет назад. Прекратились полеты, был прерван поток туристов в нашу страну, ограничены денежные переводы между странами, импорт, экспорт, — констатировал факт Георгий Ломия.

Более того, фактически было все подготовлено к снятию визового режима, но сейчас эта перспектива опять отдалилась.

Патриотические силы в лице фракции «Альянс патриотов Грузии» считают такую ситуацию неприемлемой и предпринимают действия по разрядке напряженности. Именно поэтому грузинская делегация и прибыла в Москву.

— Встреча была очень конструктивной, дружелюбной. Мы обсудили все проблемы с российскими депутатами и наметили пути их преодоления. Естественно, есть желание того, чтобы санкции были сняты, чтобы возобновились экспорт, импорт, туризм и, конечно, чтобы мы стали опять летать друг к другу в гости и по делам, — рассказал глава грузинской фракции.

Между тем депутат отметил: есть понимание того, что за один месяц это не произойдет.

— Мы надеемся, что через несколько месяцев работы все санкции будут поэтапно сняты и мы выйдем на тот уровень доверия между странами, когда будут возобновлены полеты, затем можно будет опять говорить об отмене визового режима, — выразил надежду Георгий Ломия.

Грузинские парламентарии подчеркнули, что для них встреча была конструктивной и очень благожелательной.

— Планируется еще один визит в сентябре, потом в октябре. Так что улетаем с позитивными эмоциями в надежде на то, что все проблемы постепенно решатся, — резюмировал депутат.

В свою очередь Константин Косачев отметил, что, «учитывая исторические добрые и тесные связи, которые существовали между народами, то, что происходит сейчас, — это чужие сценарии, которые навязываются нашим народам».

— Последние события в Тбилиси отбросили российско-грузинские отношения практически в нулевую точку. Худшее уже произошло. Надеемся, что обойдется без новых провокаций, — сказал сенатор.

Встреча с грузинскими коллегами, по мнению сенатора, была «интересной, важной и полезной».

СПРАВКА

20 июня в Тбилиси начались акции протеста против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившей в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, Сергей Гаврилов, возглавлявший российскую делегацию и саму МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей с антироссийскими лозунгами на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента. Российской делегации пришлось покинуть Грузию.

В ответ на это президент России Владимир Путин запретил отечественным авиакомпаниям совершать полеты в Грузию.

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