Спасатели напомнили правила безопасного шашлыка
Пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций России напомнила, как следует вести себя на природе, чтобы вылазка на шашлыки прошла без опасных последствий.
В ведомстве напомнили, что жарить шашлыки можно лишь в специально оборудованных для этого местах, в мангале, а не на открытом огне — и подальше от нависающих ветвей деревьев, сухой травы, деревянных построек.
Нельзя оставлять мангал без присмотра после того, как развели в нем огонь, а также подливать в пламя жидкости для розжига — это чревато ожогами и распространением пламени.
По завершении приготовления шашлыков необходимо залить содержимое мангала водой, цитирует МЧС России РИА Новости.
Ранее эксперты выяснили, что в этом году шашлык подорожал на семь процентов, но несмотря это, совокупные продажи шашлыка всех видов выросли более чем на 50 процентов.
Читайте также: Как приготовить ребрышки ягненка по рецепту Маргариты Симоньян