Россияне купили на 56 процентов больше мангалов, чем в прошлом году

Шашлык подорожал в этом году на семь процентов. Об этом сообщают эксперты OFD.

Отмечается, что средний чек на это блюдо в мае и июне равнялся 373 рублям. В тот же период прошлого года его стоимость составляла 349 рублей.

Несмотря на рост среднего чека, совокупные продажи шашлыка всех видов выросли более чем на 50 процентов. В мае–июне 2018 года они составляли 1,6 миллиарда рублей, в те же месяцы этого года — 2,5 миллиарда.

Кроме того, выросли продажи аксессуаров, необходимых для приготовления шашлыка. В частности, в этом году россияне купили мангалов на 56 процентов больше (общая сумма — 360 миллионов рублей), чем в прошлом. Продажи шампуров поднялись на 30 процентов, пластиковой посуды — на шесть процентов. При этом люди стали меньше покупать раскладные стулья и столы — примерно на 4 процента, сообщается на сайте OFD.

Напомним, ранее «Роскачество» дало рекомендации по выбору качественного мяса для шашлыка.

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