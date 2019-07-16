Как приготовить ребрышки ягненка по рецепту Маргариты Симоньян
Российская журналистка Маргарита Симоньян в очередной раз поделилась со своими подписчиками в Instagram рецептом одного из своих любимых блюд. На днях она выставила пост, в котором рассказала, как жарит ребрышки ягненка на мангале.
Она объяснила, что это блюдо можно приготовить десятками разных способов. Но один из них знаменитости полюбился особенно.
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Публикация от Маргарита Симоньян (@_m_simonyan_)
— В пресный йогурт или кефир добавляем чеснок, имбирь, пасту карри, щепотку тростникового сахара — количество по вкусу. Маринуем в этом ребрышки несколько часов. И в воскресенье жарим вкуснятину на мангале, — посоветовала Симоньян.
Под постом тут же появилось множество комментариев с дополнениями рецепта и благодарностью подписчиков.
— Как аппетитно, я не любитель баранины, но впечатляет, — написала пользователь соцсети.
— Эх... Попасть бы к вам на ребрышки, — поделилась своей мечтой поклонница.
— Какие классные рецепты. Вам, Маргарита, надо написать книгу семейных рецептов. Уверена в успехе, — посоветовала подписчица.
К слову, Симоньян постоянно поддерживает связь со своими поклонниками и единомышленниками: делится семейными фото и публикует видео с поездок на природу.
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