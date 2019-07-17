Специалист по этикету предостерегла от подозрительных подарков
Специалист по этикету Элеонора Басманова по случаю Дня дарения подарков, который отмечается 17 июля, рассказала, как правильно делать подарки, чтобы вызвать исключительно положительные эмоции.
По словам эксперта, внезапные подарки без какого-либо явного повода могут не обрадовать получателя, а, напротив, вызвать подозрения, что даритель «нашкодничал» и пытается загладить вину — в этом случае вместо радости подарок способен спровоцировать конфликт.
С другой стороны, если дарить подарки без повода взято за правило, это хорошее качество человека, готового устраивать праздник каждый день, считает Басманова.
Однако с подарками людям, с которыми вас связывают деловые отношения, следует проявлять особую осторожность, чтобы их не восприняли как подкуп, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин исполнил мечту 12-летнего школьника из Красноярска и подарил ему щенка золотистого ретривера. Глава государства уже не раз делал детям такие подарки.
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