Мосты начали мыть на Москве-реке
ГБУ «Гормост» приступило к работам по помывке мостов на Москве-реке.
Как рассказал заместитель начальника участка ГБУ «Гормост» Николай Новиков, работы начались с Автозаводского моста, введенного в эксплуатацию еще в 1961 году. Пескоструйная очистка необходима не только из экстетических соображений — таким образом удаляют слабые частицы бетона, способные от перепадов температур начать крошиться.
Затем мастера заделывают отверстия и промывают мост водой. В завершение работ конструкцию покроют белой краской — на таком фоне лучше всего выглядит городская подсветка.
Как сообщает «Российская газета», за лето «Гормост» рассчитывает привести в порядок 22 моста.
Ранее сообщалось, что возведение четырех автомобильных мостов через Москву-реку и Сетунь планируют завершить до конца этого года. На данный момент в столице около 34 автомобильных мостов.
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