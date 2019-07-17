Мосгосстройнадзор провел более 300 проверок в метро
Специалисты Управления по контролю и надзору за объектами метрополитена Мосгосстройнадзора за шесть месяцев текущего года провели 314 проверок на стройках столичной подземки.
Были проверены строительные участки от станции «Косино» до станции «Нижегородская», от станции «Нижегородская» до станции «Авиамоторная», от «Авиамоторной» до «Нижней Масловки», от станции «Каширская» до «Карачарово», от «Каховской» до «Проспекта Вернадского», от «Проспекта Вернадского» до станции «Можайская», а также участок от станции «Хорошевская» до «Можайской» и объекты Большой кольцевой линии. Всего управление контролирует 77 объектов.
— Строгий контроль качества работ помогает избежать нарушений при возведении тоннелей и станций, — говорит директор Центра экспертиз Виктор Егоров, — метростроевцы быстро и грамотно реагируют на замечания, в сроки исправляют ошибки. Мы с целью профилактики поясняем причины возникающих ошибок.
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