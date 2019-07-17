Купальники и скейтборды забыли пассажиры автобусов Мострансавто с начала года

С начала 2019 года пассажиры автобусов Мострансавто оставили свыше трех тысяч предметов. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика. Там же рассказали о самых необычных находках лета.

Так, в теплое время года сотрудники компании нашли металлоискатель, забытый пассажиром на маршруте № 460к Коломна — метро «Котельники». Его удалось вернуть почти сразу же.

В Электростальском филиале своих владельцев нашли два самоката, а в Одинцовском филиале найдены два скейтборда. Один из них до сих пор остается на хранении.

Любопытно, что больше всего сезонных вещей оставили на маршрутах Мытищинского филиала Мострансавто. Среди них, к примеру, солнечные очки, полотенца, пляжные матрасы, панамки и купальники.

Также отмечается, что немало предметов было обнаружено в автобусах Видновского, Ивантеевского и Одинцовского филиалов предприятия — порядка 300 в каждом. Более 500 вещей оставили в автобусах Коломенского филиала.

В пресс-службе добавили, что, по статистике, в среднем около 75 процентов пассажиров возвращаются за потерянными вещами.

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