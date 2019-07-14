Дипломная работа, губная гармошка и гитара: какие вещи оставили в метро пассажиры

В прошлом месяце пассажиры метро и Московского центрального кольца забыли на станциях и в вагонах поездов более 840 различных предметов. Среди самых необычных вещей – дипломная работа по международному таможенному сотрудничеству, стоматологические слепки зубов, губная гармошка, гитара и рупор.

- В июне 450 предметов возвращено владельцам, почти 300 вещей пассажирам вернули на станциях метро, и свыше 160 они забрали со Склада забытых вещей метрополитена на станции «Котельники», куда поступают все обнаруженные в вестибюлях, вагонах и на станциях предметы, - рассказали в пресс-службе московского метро.

Чаще всего в июне пассажиры теряли сезонный транспорт: самокаты, скейтборды, велосипеды. При этом люди не перестали забывать в метро детские коляски, чемоданы, рюкзаки и дорожные сумки с вещами. Летом к списку добавились сумки-холодильники и переноски для животных. Кроме того, работники метро нередко находят потерянные часы, зонты и украшения. К слову, количество оставленных вещей в июне было на 10 процентов больше, чем в мае.

- Всего с начала года на Склад забытых вещей перенаправили более 5 тысяч предметов, - уточнили в пресс-службе метро. – Вещи хранятся на Складе полгода с момента регистрации заявления о находке.

Чтобы получить потерянную вещь обратно, нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, и заполнить заявление.

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