Студентам показали, как строят метро

Сразу две столичные строительные компании провели экскурсии на стройплощадках станций метро. Благодаря им студенты профильных вузов узнали, какие технологии используются при возведении столичной подземки.

Впервые АО «Объединение «Ингеоком» устроило экскурсию сразу для 40 студентов Национального исследовательского технического университета МИСиС. Ее провел главный специалист производственно-технического отдела компании Александр Шаймухаметов. Он рассказал, как создавался наклонный ход — главный элемент пересадки между станциями «Динамо» и «Петровский парк», а также объяснил, для чего делают специальные ледяные контуры.

— Наклонный ход готов, строители занимаются созданием подходного коридора, — рассказал он. — К «Динамо» уже проложено 13 метров.

Работа в этой части городской подземки оказалась не из легких. Обводненные грунты затрудняют строительство пересадки. Для того, чтобы держать подземную стихию, приходится замораживать грунты по контурам.

— Строители проходят пятый контур, а морозят уже шестой, — объяснил Александр Шаймухаметов. — Всего их будет девять. По оставшимся трем контурам работы выполнены на треть.

При создании пересадки решили совместить сразу два способа проходки — открытый и закрытый. Строители сейчас подошли практически вплотную к балкону станции «Динамо». Остается буквально метров десять, чтобы связать два объекта.

Большинство вопросов студентов касалось особенностей проходки тоннелей Фото: пресс-служба АО «Объединение «Ингеоком»

Студентов больше всего заинтересовала столичная геология — как в зависимости от местности приходится работать строителям, спускающимся под землю. Большинство вопросов касалось особенностей проходки тоннелей. Александр Шаймухаметов пояснил, что перегоны сооружают с помощью проходческих комплексов. Вручную их давно уже не создают.

В свою очередь «Мосинжпроект» организовал экскурсию на строящиеся станции столичной подземки для студентов магистратуры инженерно-строительного факультета Федеральной технической школы Цюриха. Будущие инженеры посетили строящиеся станции «Юго-Восточная» и «Нижегородская» Некрасовской линии метро.

— Мы рады продемонстрировать заинтересованным студентам масштабы возведения новых станций и поделиться знаниями и умениями московских метростроителей, — отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин.

По словам экскурсантов, многие студенты из Швейцарии о подземном транспортном строительстве читали только в учебниках.

— У нас в стране метро есть только в Лозанне и, скорее, напоминает скоростной трамвай, чем классическую подземку, которая для нас пока остается экзотикой. Мы только знаем, что это чрезвычайно сложное инженерное сооружение. А когда предложили по обмену посетить во время летней практики строящиеся объекты в Европе, я выбрал Москву, где один из самых известных метрополитенов в мире, чтобы воочию увидеть, как его возводят, — пояснил студент Хейнц Шутце.

Будущие инженеры посетили строящиеся станции «Юго-Восточная» и «Нижегородская» Некрасовской линии метро Фото: пресс-служба АО «Мосинжпроект»

На мероприятии будущим инженерам-строителям рассказали про современные методы и технологии строительства московского метро и на примере станции «Нижегородская» продемонстрировали особенности и различия сооружений тоннелей шести- и десятиметровыми тоннелепроходческими комплексами.

Различие в том, что при проходке щитом большого диаметра в одном тоннеле размещаются сразу два пути. Для их строительства впервые в Москве были применены комплексы диаметром 10 метров. По традиции метростроевцев их назвали женскими именами — «Лилия» и «Виктория». «Лилия» завершила проходку тоннелей на Некрасовской линии метро в мае этого года — щит-гигант проложил двухпутные тоннели между станциями «Косино» и «Окская». «Виктория» была задействована на строительстве тоннелей от «Окской» до «Нижегородской».

— Заключительный подземный маршрут щита «Виктория» на Некрасовской ветке метро от станции «Стахановская» до «Нижегородской» проходил под железнодорожными путями, административными, жилыми и промышленными зданиями, объектами улично-дорожной сети и даже историческим храмом — памятником культуры. Для сохранности этих сооружений была разработана программа круглосуточного геодезического и визуального мониторинга, — поделился опытом руководитель строительства дирекции метро-3 АО «Мосинжпроект» Евгений Продан.

Особый интерес у иностранных студентов вызвал проект Большой кольцевой линии метро, строительство которой сейчас ведется активными темпами. Протяженность линии составит 70 километров, на ней разместится 31 станция.

Читайте также: Колонны «Шереметьевской» состарят под графский фарфор