Музей Пушкина получил изъятые у экс-министра финансов Подмосковья пианино и рояль
• 14:43 • 17 июля 2019
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Экспонатам обеспечат надлежащие условия хранения
Фото: Анастасия Мальцева, «Вечерняя Москва»
Рояль и пианино, изъятые по уголовному делу экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова и его сообщников, переданы на хранение в музей-заповедник Александра Пушкина в поселке Большие Вяземы. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу министерства культуры Московской области.
Предметы переданы в рамках работы по возмещению ущерба, нанесенного действиями преступной группы. Экспонатам обеспечат надлежащие условия хранения.
Стоимость рояля превышает три миллиона рублей, а цена пианино составляет 300 тысяч рублей.
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