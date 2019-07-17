Диетолог рассказала, чем опасны арбузы

Совсем скоро в столице начнется долгожданный сезон продажи арбузов. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога Елены Соломатиной, в каких количествах можно есть эту ягоду, с чем нельзя и с чем можно арбузы сочетать и кому они противопоказаны.

По словам Соломатиной, полезен арбуз потому, что в нем много магния, калия и ликопина — вещества, предотвращающего развитие рака. Кроме того, в ягоде содержатся антиоксиданты, замедляющие процесс старения клеток и улучшающие репродуктивную функцию человека.

Однако есть и противопоказания.

— Арбуз имеет достаточно высокий гликемический индекс и, вопреки популярному мнению, не подходит для диетического питания и разгрузочных дней, — рассказала «Вечерней Москве» эксперт. — Порция этой ягоды провоцирует выброс инсулина, который трансформирует углеводы в жиры. Поэтому никакого эффекта похудения от арбуза быть не может. Наоборот, при чрезмерном его употреблении можно даже набрать вес. Поэтому людям, имеющим склонность к сахарному диабету, нужно ограничивать себя в этом лакомстве.

Елена Соломатина отметила, что полезным будет съесть лишь небольшую порцию ягоды — достаточно будет двух кусочков. Причем лучше это сделать отдельно от основного приема пищи или в сочетании с определенными продуктами.

— Главная ошибка большинства людей — есть арбуз в качестве десерта после полноценного обеда. Надо учитывать, что в сочетании с тяжелой жирной пищей арбуз, богатый углеводами, вызывает брожение в кишечнике. В результате человек чувствует тяжесть в желудке, — объясняет диетолог.

Зато сочетание с цельнозерновыми отрубями или хлебцами позволит снизить гликемический индекс арбуза, даст чувство насыщения и поможет очистить организм.

Елена Соломатина напомнила: покупать арбуз нужно только в проверенных местах. Сомнительные продавцы, чтобы убыстрить процесс созревания ягоды, «накачивают» арбуз селитрой, а это может привести к отравлению.

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