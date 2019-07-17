Дмитрий Певцов: Любое зло можно победить только добром

В московское СИЗО № 5 на встречу с несовершеннолетними подследственными приехал актер Дмитрий Певцов. Он провел с ними почти двухчасовую беседу и исполнил несколько песен.

Встреча прошла в максимально неформальной обстановке, для нее был выбран актовый зал СИЗО. Поскольку несовершеннолетних подследственных здесь немного, то Дмитрий Певцов выступал перед залом, заполненным лишь на одну восьмую. Но таких внимательных слушателей у него не было давно.

Начал актер свое выступление с рассказа о том, как он катался на танке, и с признания, что в жизни главное — принципы и внутренний стержень. Разговор с ребятами становился все более душевным и доверительным.

— Мне важно, чтобы вы знали: любое зло можно победить только добром, — сказал Дмитрий.

Разговор длился два часа: ребятам было интересно узнать об актерском и жизненном опыте артиста, как он справляется с проблемами и сложными ситуациями, ведь каждый, кто сюда попал, уже ощутил на себе, как непросто может складываться жизнь.

Дмитрий Певцов превратился для ребят в наставника Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

Выступление получилось очень действенным и вдохновляющим. Из звезды телеэкрана Дмитрий Певцов для ребят постепенно превратился в обычного человека и наставника.

К самому визиту в СИЗО № 5 актер подготовился основательно — узнавал, чем интересуются и занимаются ребята. Оказалось, многие увлекаются спортом. Поэтому шпагат 56-летнего Дмитрия Певцова произвел на зрителей огромное впечатление. Актер рассказал, что всегда с собой возит нехитрое приспособление — два пластиковых колеса на стальной палке. Он показал, как, держась за него, можно сгибаться и разгибаться.

— Если бы у меня было время, я бы с удовольствием занимался физкультурой чаще, — заявил он.

После выступления Певцова зал еще долго его не отпускал — зрители задавали вопросы.

— Что самое важное в профессии актера? — спросил один из подследственных.

— Терпение, — ответил актер.

Вместе с ним была на встрече и игуменья Елисавета из Марфо-Мариинской обители, которая отвечала на вопросы ребят о Боге и предназначении каждого.

— Мы очень благодарны Дмитрию Певцову, что он нашел в своем напряженном графике время, чтобы встретиться с подследственными и поговорить с ними по душам,— сказал «ВМ» старший инспектор по воспитательной работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными УФСИН России по городу Москве майор внутренней службы Павел Гарин.

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