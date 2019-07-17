Лайма Вайкуле рассказала об организации фестиваля в Юрмале
• 18:44 • 17 июля 2019
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Лайма Вайкуле отметила, что все артисты на фестивале выступают вживую
Фото: Аккаунт Лаймы Вайкуле в Instagram (https://www.instagram.com/laima_vaikule_official/?hl=ru)
В Риге 17 июля стартует фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала». Хозяйка праздника Лайма Вайкуле рассказала корреспонденту «Утро.ру» об особенностях организации фестиваля.
Певица отметила, что все артисты выступают вживую в сопровождении оркестра.
— Музыкант умирает, теряется уровень профессионализма, если он не работает с живым оркестром, — считает Вайкуле.
Певица отмечает, что подобное требование увеличивает затраты на проведение фестиваля. По ее словам, продажа билетов окупает только треть от всех затрат мероприятия.
В этом году на фестивале в Юрмале соберутся более 50 лучших российских артистов, среди них Стас Михайлов, Лолита, Сергей Лазарев, Эмин и многие другие.
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