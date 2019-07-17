Сможет ли бывший король Малайзии занять престол после развода с «Мисс Москва — 2015»

Бывший король Малайзии Мухаммад V развелся с обладательницей титула «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной. Об этом сообщило местное издание New Straits Times. Уточняется, что соответствующие документы были поданы в суд Сингапура 22 июня. Процедуру оформления развода завершили 1 июля.

«Вечерняя Москва» узнала у гида в Куала-Лумпуре Галины Васильевой, сможет ли бывший король снова претендовать на престол.

— На тот момент, когда Мухаммад V вступал в брак с россиянкой, ходили слухи в стране, что его отправили на лечение. А он вместо того, чтобы лечиться, тайно женился, да еще и на девушке другой веры, с определенной репутацией. Именно из-за этого его и попросили отказаться от престола. Это третья жена, предыдущие две говорили и писали о нем разные вещи, например, что он дьявол во плоти, что он их избивал.

Васильева считает, что история с разводом не помешает Мухаммаду V снова занять престол.

— Насколько я понимаю, он на престол вернуться сможет. Подобный скандал не будет иметь никакого значения к моменту, когда следующий раз придет его очередь стать королем. Не факт, что тогда кто-то вспомнит об этой ситуации.

Детали

Позже адвокат Воеводиной опроверг ее развод с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Модель не только не собиралась разводиться, но и сама не получала ни повесток, ни вызовов в суд. Россиянка решила вовсе не реагировать на ложную информацию, сообщает издание «Известия».

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