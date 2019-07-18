СМИ: Авиапассажир попытался перевезти в желудке наркотики на 2 миллиона рублей
Правоохранители Магадана задержали наркокурьера, перевозившего рейсом из Москвы в Магадан героин на два миллиона рублей в желудке. Об этом сообщили в УМВД России по региону.
Уточняется, что после этого его доставили в областную больницу, где из внутренних полостей организма достали контейнер цилиндрической формы. В нем обнаружили более тридцати граммов наркотических средств.
— На черном рынке стоимость содержимого капсулы могла составить два миллиона рублей [более одной тысячи доз], — поясняется в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Мужчине может грозить до десяти лет тюрьмы. Об этом пишет РИА Новости.
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