Подмосковный стрелок стал серебряным призером Кубка мира

• 12:33 • 18 июля 2019
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Егор Исмаков из Подмосковья стал вторым в дисциплине «Скорострельный малокалиберный пистолет»
Фото: Минспорт МО
Егор Исмаков из Московской области завоевал серебряную медаль Кубка мира по пулевой стрельбе, сообщает портал «Подмосковье сегодня».
Турнир проходит с 12 по 20 июля в Германии.
Подмосковный спортсмен стал вторым в дисциплине «Скорострельный малокалиберный пистолет» на дистанции 25 метров. В упорной борьбе он уступил сопернику из Индии.
Министр спорта Подмосковья Роман Терюшков отметил, что подмосковные стрелки демонстрируют высокие показатели на протяжении всего текущего сезона. Спортсменам удалось завоевать несколько медалей на международных соревнованиях, в том числе на Европейских играх.
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