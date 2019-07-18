Более 80 процентов российских дорог соответствуют нормативам
Более 80 процентов федеральных трасс в настоящий момент соответствуют нормативам. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на данные итогового доклада Министерства транспорта РФ.
В прошлом году было отремонтировано и введено в эксплуатацию 8887,4 километра дорог.
Трассы должны соответствовать нормативам, указанным в ГОСТе: требованиям к укладке асфальта, плотности поверхности, обустройству инфраструктуры.
Член регионального штаба ОНФ Армен Оганесян считает, что состояние дорог в России в последнее время изменилось в лучшую сторону, но проблемы в этой сфере еще остаются.
— Изменений недостаточно, необходимо применять международные практики, мы сильно отстаем от мирового уровня, — отметил он.
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