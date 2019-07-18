Бизнес-форум с участием более 100 бизнесменов из России и Ирана состоялся в Москве
В среду, 12 июля, в отеле AZIMUT Олимпик состоялся бизнес-форум с участием предпринимателей из России и Ирана. Во главе представительной иранской делегации стал вице-президент республики по вопросам науки и технологий Сурен Саттари. Мероприятие было организовано при участии Московской торгово-промышленной палаты.
Во вступительном слове Саттари подчеркнул, что Россия является стратегическим партнером Ирана. В связи с этим бизнесмены этой страны проявляют интерес к поиску новых рынков сбыта, налаживанию взаимодействия с компаниями-экспортерами РФ, а также созданию совместных и, в частности, наукоемких, инновационных предприятий.
В конце форума представители обеих сторон провели переговоры. В них приняли участие предприниматели из приблизительно 60 компаний, специализирующихся на промышленности, машиностроении, разработке и внедрении информационно-коммуникационных технологий, медицине и фармацевтике, а также наукоемких производствах.
Со стороны России выступили свыше 100 участников, сферы деятельности которых преимущественно сводятся к биотехнологиям, машиностроению, энергетике, медицине и фармацевтике.
По итогам переговоров удалось достичь договоренности об укреплении сотрудничества и подтвердить намерения продолжить взаимовыгодные контакты.