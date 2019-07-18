Жителям столицы рекомендовали воздержаться от поездок на личном транспорте
Жителей столицы 18 июля призвали воздержаться от поездок на личном транспорте из-за усиления ветра и грозы. Об этом сообщил в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».
Опять будет гроза и сильный ветер. Продлятся до конца дня, поэтому сегодня лучше выбрать вариант без автомобиля.— Московский транспорт (@DtRoad) 18 июля 2019 г.
В ведомстве отметили, что неблагоприятные погодные условия продлятся до конца дня.
Ранее МЧС сообщило о том, что в ближайшие часы в столичном регионе ожидаются сильный дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Горожан просят быть предельно внимательными и острожными.
Также в Москве из-за неблагоприятных погодных условий продлен «желтый» уровень опасности.
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