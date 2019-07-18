Врач дал психологический портрет дочери Волочковой

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна Волочкова вот уже 4,5 года ведет «Инстаграм». Сейчас девочке 13 лет, ее читают почти 44 тысячи подписчиков.

Психолог и психотерапевт Андрей Коновалов составил психологический портрет Ариадны на основе постов в социальной сети.

— Чтобы давать квалифицированную характеристику, нужно тестировать человека, одного анализа соцсетей недостаточно. Поэтому мы можем только обозначить какие-то моменты, но их интерпретация будет неполной без консультации, — пояснил эксперт.

Психолог пояснил, что сам факт того, что подросток завел аккаунт в «Инстаграме», является абсолютно нормальным.

— Это как раз показатель того, что она не стесняется, не пугается, не боится делиться личным контентом, обладает достаточно устойчивым психотипом, чтобы выдерживать все недоброжелательные комментарии, и достаточно терпелива, чтобы вести его длительное время и не бросать, — проанализировал психолог.

Из положительных моментов психотерапевт отметил, что Ариадна любит животных. Не чужды ей и проявления активной доброты — эпизод, где они с подругой подобрали кота и не успокоились, пока не нашли его владельца по телефону на ошейнике.

— Значит, эмоциональная сфера у девочки развивается в норме, но, повторюсь, окончательную оценку можно будет поставить только в ходе тестов, — пояснил психотерапевт.

Также из плюсов, отмеченных психологом, — занятия конным спортом. Значит, есть вероятность, что психика ребенка будет уравновешенной и разовьется волевая составляющая личности.

Тот момент, что Ариадна хорошо отзывается о своей маме и гордится тем, что носит мамину фамилию, — это может быть правдой, а может быть показным моментом, игрой на публику. Так же как и признание в любви маме, дедушке. Кстати, игры на публику довольно много в «Инстаграме» девочки, и здесь чувствуется влияние матери, заметил эксперт. Хорошо, если эта тенденция просто выльется в желание лицедействовать на сцене и публичность в спорте, а не строить ложный образ личности.

— Любит делать селфи, значит, нет отторжения своей внешности, что свойственно многим подросткам. Также через селфи, через познание внешнего может идти поиск себя, своего внутреннего «я», — проанализировал Андрей Коновалов.

Все остальное — вещи, еда, одежда, мероприятия, глубокомысленные высказывания-советы — это все типично для девочки-подростка, который еще не нашел себя и повторяет за взрослыми и другими подростками.

— Тот факт, что ей нравится английский сериал про девочку-подростка, которая наполовину смертная, наполовину ведьма, у которой родители погибли в автокатастрофе, не говорит ни о чем негативном. Это значит, что дочь Волочковой идет в мейнстрим, смотрит то, что модно. Это в пределах нормы, не выходит за рамки экстравагантности, особенно в творческой, артистической семье, — поясняет психолог.

Из двусмысленных тенденций, которые можно интерпретировать по-разному, — мало совместных снимков с матерью. Но, с другой стороны, это может говорить о ее взрослении и появлении своей жизни, когда дети отдаляются от родителей и заводят собственный круг общения.

А вот что действительно настораживает — это отсутствие фото с отцом. Нехватка позитивной мужской роли, образа мужчины в семье может негативно впоследствии сказаться на личной и семейной жизни ребенка.

Иногда дочь Волочковой жалуется на одиночество и говорит, что не может оставаться дома одна. Это может быть впоследствии звоночком к неврозам.

— Но, повторюсь, пока рано говорить о каком-то психологическом портрете личности, ее проблемах или особенностях в таком юном возрасте, когда личность еще неразвита. Ее посты вторичны — это рассуждения, общие вопросы, мнения, все то, что пишут другие люди. Ребенок пока еще находится в поиске своего пути, взрослеет, — утверждает собеседник «ВМ».

По словам Андрея Коновалова, она не производит впечатления маменькиной избалованной девочки, которой все досталось даром, хотя и к обычным детям по психотипу ее тоже не отнесешь.

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