Власти Минска отказали двум гусям в регистрации брака
Власти столицы Белоруссии — Минска — отказали хозяину двух гусей в регистрации брака между животными. Хозяин питомцев по имени Андрей попытался реализовать экстравагантную идею после совета от пользователей в социальных сетях.
Как говорит сам мужчина, он захотел поженить самца Харвинстера и самку Кришну после долгих наблюдений за развитием их отношений. По словам Андрея, гусак живет у него в квартире, а вот гусыня — на даче. Однако они часто «навещают» друг и друга и «очень хорошо себя чувствуют вместе».
Хозяин питомцев написал заявление в Минский городской исполнительный комитет с просьбой провести выездную регистрацию пары, однако получил отказ. Проблема заключалась в том, что, по мнению властей Белоруссии, брак — это добровольный союз мужчины и женщины.
По сообщению портала Tut.by, Андрей не сдался и решил провести церемонию в одном из клубов Минска. Церемония соединения двух любящих гусиных сердец назначена на 28 июля.
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