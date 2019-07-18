Юные горожане познакомились с профессией пожарных на занятии клуба «Лето побед»
Юные москвичи, участники городского клуба «Лето побед», познакомились с профессией пожарных. Они встретились со спасателями МЧС на территории городской пожарной части № 28.
Ребятам рассказали о том, как работают представители указанной профессии. Школьников проинструктировали относительно распорядка дня пожарных, показали защитную амуницию и оборудование.
— Им объяснили, как оказывать первую помощь и действовать в экстренных ситуациях. Кроме того, мальчишки и девчонки даже смогли попробовать себя в роли спасателей — примерить форму и «потушить пожар» с помощью брандспойта, — рассказали в пресс-службе Музея Победы, при котором работает городской клуб.
Отмечается, что ребятам также показали выставку. Экспозиция посвящена теме Великой Отечественной войны, ее открыли в пожарной части накануне празднования 9 Мая. Юные москвичи смогли увидеть личные вещи бойцов, которые были найдены на болях сражений.
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