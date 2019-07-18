Врачи объяснили, какое пальмовое масло можно использовать для готовки

Внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян, комментируя РИА Новости законопроект о лишении пальмового масла льгот на НДС и возврате к ставке в 20 процентов, заявил, что само пальмовое масло безвредно, вопросы есть к его очистке, транспортировке и недобросовестным производителям.

Солидарность во мнении выразила нутрициолог, член Национального общества диетологов и Европейской ассоциации по изучению ожирения Ольга Деккер.

— Как правило, к нам ввозят не совсем качественное масло, техническое. Производители экономят на сырье, чтобы снизить себестоимость продукта, — рассказала эксперт «Вечерней Москве». — Такое масло приходит с перекисным числом (показатель, характеризующий количество первичных продуктов окисления липидов — прим. «ВМ») больше пяти. Тогда как европейская норма для продуктов питания — 0,5. Если у масла перекисное число — два, то оно идет на мыло. Все, что до четырех, используется в смазке для рельс, в лаках и красках.

Определить степень очистки пальмового масла в продукте, считает Деккер, практически невозможно.

— К сожалению, сложно понять, очищенное или техническое масло добавили в сыр, молочные продукты, кондитерские изделия, мороженое и хлеб. На этикетке нам максимум укажут, что это «масло растительного происхождения». А некоторые производители и того не напишут.

Поэтому лучше воздержаться от покупки продуктов с этим ингредиентом. Но если вы хотите приобрести пальмовое масло для готовки, то определиться с выбором будет несколько проще.

— Если на этикетке указано перекисное число до единицы, то масло можно использовать, — говорит нутрициолог. — Оно может стать вполне достойным дополнением к здоровому рациону питания.

— Жиры должны составлять 30 процентов от суточной калорийности. Из них 50 процентов могут приходиться на насыщенные жиры и 50 — на ненасыщенные.

По мнению же врача-валеолога, диетолога Надежды Чернышовой, пища, приготовленная на таком масле, вреда не принесет, но существует куда более полезная альтернатива.

— Это натуральное сливочное масло, оливковое, даже нутряной говяжий жир, — уверена специалист.

Тем, кому все-таки хочется поэкспериментировать, стоит выбирать не только максимально очищенный, но и минимально разбавленный после очистки продукт.

— Чем более натуральный состав у масла, тем лучше. Если список искусственных добавок, разных стабилизаторов и загустителей занимает половину этикетки, то покупать его не стоит, — говорит эксперт.

По мнению спикера, компания по «демонизации» пальмового масла инициирована не врачами, а производителями. Просто они из-за конкуренции не добавляют его в свою более дорогую продукцию.

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