РПЦ отозвала заявление на владелицу кафе с рекламой «божественной шаурмы»
Пермская епархия Русской православной церкви отозвала заявление в полицию на владелицу кафе, рекламирующего «божественную шаурму». Об этом сообщил секретарь Епархиального управления Андрей Литовка.
Заявление было отозвано после публичных извинений хозяйки кафе Вероники Бурдиной. Она сообщила, что удалила рекламу, чтобы больше никого не обидеть, добавив, что фраза «божественная шаурма» была использована в контексте превосходной степени слова «хороший».
Литовка пояснил свое решение цитатой из Священного писания о том, что «радость бывает на небеси о едином грешнике кающемся», пишет РИА Новости.
Напомним, скандал вокруг рекламы разразился после жалоб многих людей на постер пермского кафе. На нем была изображена девушка в образе святой с крыльями в виде шаурмы.
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