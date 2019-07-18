Сын Крачковской рассказал о попытках установить памятник на могиле актрисы
• 20:57 • 18 июля 2019
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В настоящее время на могиле Натальи Крачковской — только крест и портретная фотография
Фото: kinopoisk.ru
Сын Натальи Крачковской Василий рассказал журналистам о попытках установить памятник на могиле актрисы. Также мужчина хочет перезахоронить останки отца, который покоится на Преображенском кладбище. По словам сына Крачковской, осуществлению планов мешают чиновники.
Мужчина говорит, что уже третий год «бьется» за право перенести останки отца на место рядом с матерью.
Как отмечает «Экспресс-газета», он не намерен заказывать монумент до тех пор, пока не решится вопрос с перезахоронением.
Напомним, что Крачковская скончалась от инфаркта в конце февраля 2016 года. В настоящее время на могиле всенародно любимой актрисы — только крест и портретная фотография.
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