Карен Шахназаров встретился с дочерью спустя 20 лет разлуки
Кинорежиссер Карен Шахназаров рассказал о встрече со своей дочерью, которую не видел 20 лет после того, как мать девочки, вторая жена режиссера Елена Сетунская тайно вывезла четырехлетнего ребенка в США.
Шахназаров признался, что именно на этой истории из его жизни, произошедшей в 1989 году, основана лента «Американская дочь», главную роль в которой сыграл Владимир Машков.
Третья супруга кинорежиссера Дарья Майорова сообщила, что Карен тяжело переживал расставание с дочерью. Сам Шахназаров отмечает, что мог отправиться в Нью-Йорк в любое время, но решил довериться случаю.
Случай представился спустя 20 лет после расставания. Режиссер находился в Нью-Йорке по работе, когда получил звонок от девушки с просьбой о встрече. Карен вспоминает, что их встреча была похожа на сцену из фильма. По словам Шахназарова, отношения в семье после знакомства наладились, сообщает «Пятый канал».
Ранее Карен Шахназаров дал интервью «Вечерней Москве».
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