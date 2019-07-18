Флешмоб в честь 100-летия московской службы скорой помощи прошел в столице
В столице в четверг, 18 июля, прошел масштабный флешмоб в честь предстоящего 100-летнего юбилея московской службы скорой помощи. Его организовали медработники Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова в честь предстоящего юбилея организации. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.
Протокол об организации станции скорой помощи в Москве был подписан 18 июля 1919 года. В ознаменование исторической даты на территории НИИ скорой помощи имени Склифосовского была выстроена надпись «100 лет» из машин скорой медицинской помощи и сотрудников станции.
— Этим событием мы хотим отдать дань памяти сотрудникам скорой медицинской помощи, которые начинали это дело в нелегких условиях, трудились в разные периоды деятельности станции, выразить знак уважения и благодарности всем, кто трудится в нашей организации в настоящее время, — рассказал главный врач станции Николай Плавунов.
Он добавил, что Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова начинала свою работу с трех карет, а сегодня является мощной структурой, представляющей собой хорошо оснащенные 1030 бригад скорой медицинской помощи.
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