Медики перечислили предупреждающие знаки развития рака кожи
Британские медики назвали пять предупреждающих знаков развития рака кожи.
Специалисты отмечают, что людей, страдающих данным заболеванием, становится с каждым годом все больше. В рейтинге самых распространенных видов рака меланома поднялась с восьмой на пятую строчку.
Врачи считают, что возникновение рака кожи можно предотвратить с помощью использования обычного крема от загара, так как чаще всего причиной заболевания является воздействие солнечных лучей.
Медики рассказали о нескольких предупреждающих знаков развития онкологии. Так, людям стоит обращать внимание на любые изменения родинок или веснушек. Даже на обычном участке кожи может появиться какая-либо аномалия, тогда следует срочно обратиться к врачу. Появление новых пятен также может говорить об онкологии, в особенности ассиметричных. Кроме того, быстро темнеющая родинка, увеличение размера родимого пятна, кожные образования с нечеткими границами, кровотечение и зуд могут быть опасными сигналами, сообщает издание Daily Mail.
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