УЗИ и чипирование: как работает неотложная ветеринарная помощь Москвы

Служба неотложной ветеринарной помощи столицы с начала текущего года совершила около 1600 выездов. Она оказывает помощь питомцам, которых хозяева не смогли привезти в ветлечебницу. Об этом сообщили в Комитете ветеринарии города Москвы.

— Данная услуга становится все более популярной у хозяев питомцев: в 2018 году за аналогичный период времени было совершено 996 выездов. Это полезная опция для тех, кто по той или иной причине не имеет возможности привезти животное в клинику, — указано в сообщении.

На сегодняшний день в распоряжении службы находится 10 оборудованных машин, позволяющих делать необходимые инъекции, проводить несложные хирургические операции и лабораторные исследования. В случае необходимости животное могут быстро доставить в стационар, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Служба работает в круглосуточном режиме. Во время выездов врачи оказывают помощь не только кошкам, собакам, хомячкам, попугаям и морским свинкам. Среди животных, к которым выезжали ветеринары — рысь, сурикаты и кустарниковая белка дегу.

Часто за один выезд врачами оказывается сразу несколько услуг. Наиболее популярными из них являются вакцинация, взятие анализов, хирургические операции и капельные введения препаратов.

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