Порошенко не пустили в зал заседания Европарламента
• 07:40 • 19 июля 2019
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Петра Порошенко обвиняют в отмывании 300 миллионов долларов.
Фото: https://twitter.com/poroshenko
Экс-президенту Украины Петру Порошенко не разрешили пройти в зал заседания Европарламента.
Отказ объяснили тем, что его не оказалось в списке гостей. В результате Петра Порошенко посадили на галерке, сообщает strana.ua.
Бывший глава государства должен был явиться в Государственное бюро расследований Украины, которое возбудило в отношение его и других чиновников 11 уголовных дел. Экс-президента обвиняют в отмывании 300 миллионов долларов. Однако Петр Порошенко в Twitter заявил, что будет занят на саммите Европарламента. На допрос его вызовут позднее.
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