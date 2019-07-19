Депздрав призвал жителей столицы петь песни, чтобы укрепить иммунитет
Специалист московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал о том, что пение хорошо влияет на здоровье внутренних органов человека, а в частности — улучшает вентиляцию легких и укрепляет иммунитет к простуде. Помимо этого исполнение песен помогает справиться со стрессом.
— При пении происходит быстрый вдох и долгий выдох. При этом увеличивается концентрация углекислого газа в крови, что способствует активизации иммунной системы. Человек становится более устойчивым к сезонным простудным заболеваниям. Конечно, само по себе занятие пением не может стать альтернативой медикаментозному лечению заболеваний, таких как хронический бронхит, пневмония и бронхиальная астма. Но можно говорить о том, что при регулярных занятиях вокалом улучшается вентиляция легких и это способствует укреплению здоровья, — объяснил Тяжельников.
Как считает специалист, пение в компании родных и друзей особенно эффективно для улучшения самочувствия. Он рассказал, что секрет чудотворного действия творческого процесса заключен в положительном психологическом воздействии. Дело в том, что исполняя песню человек активизирует свои эмоции и, как результат, — в мозге вырабатывается гормон счастья эндорфин. Он, в свою очередь, положительно влияет на центральную нервную систему. Таким образом человек избавляется от накопившегося стресса и переключается на позитивные эмоции. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
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